Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı. Geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 2019'a göre yüzde 10,1 azalarak 487 bin 270'e geriledi. Kaba evlenme hızı binde 5,84 olarak gerçekleşti. Geçen yıl boşanma sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 13,8 azalışla 135 bin 22'ye düştü. Kaba boşanma hızı binde 1,62 oldu. Evlenme sayısı Nisan 2019'da 53 bin 155 iken Covid-19 etkisiyle yüzde 68,7 azalarak 2020'nin aynı ayında 16 bin 657 oldu. Boşanma sayısı Nisan 2019'da 14 bin 496 iken 2020'nin aynı ayında yüzde 96,1 azalarak 562, Mayıs 2019'da 14 bin 555 iken geçen yılın aynı ayında yüzde 96,2 düşüşle 548 olarak gerçekleşti. Son bir yılda boşanma olaylarından ise 124 bin 742 çocuk etkilendi. 2020'de çocukların yüzde 75,8'inin anneye, yüzde 24,2'sinin velayeti babaya verildi. Velayete verilen çocuklara 18 yaş altı çocuklar ile 18 yaş üstü engelli çocuklar da dâhil ediliyor.

SURİYE'DEN GELİN, ALMANYA'DAN DAMAT

2020'de 18 bin 909 olan yabancı gelinler, toplam gelinlerin yüzde 3,9'unu oluşturdu. Suriyeli gelinleri yüzde 10,5 ile Azerbaycanlılar ve yüzde 9,4 ile Almanlar izledi. Yabancı damatların sayısı geçen yıl 3 bin 828 olurken, bu rakam toplam damatların yüzde 0,8'ini oluşturdu. Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde yüzde 27,6 ile Almanlar birinci sırada yer aldı. Alman damatları yüzde 19,2 ile Suriyeliler ve yüzde 5,6 ile Avusturyalılar takip etti. İHA