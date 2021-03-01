Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiya göre T.S. (37) kendisine 50 TL borcu olan E.I'nın yanına gitti. T.S, parasını geri istedi. Ardından ikili arasında tartışma çıktı. Yanlarında olan Y.I, tabancayla T.S'ye ateş açtı. Yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren T.S. "50 lira borç verdim. Bu parayı istemeye gittim. Borçlum E.I. bana küfür etti. Ben de kendisini 'Niçin küfür ediyorsun?' diye karşılık verdim. O da Y.I'ye hitaben 'at' diye silahla ateş etmesini istedi. Y.I. de bana tabancayla iki el ateş etti. 50 lira için vuruldum" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.