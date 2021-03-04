Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 549'uncu gününde sürüyor.

Siirt'ten 14 yaşındayken kaçırılan oğlu Zahir için gelen Halime Başal ile Hakkari'den 2014'te 16 yaşındayken kaçırılan ablası Ayşe Aktaş için gelen Ercan Aktaş da oturma eylemine dahil oldu.

Anne Başal, Kürtçe yaptığı açıklamada, oğlunun 14 yaşında terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyledi.

"PKK kahrolsun." diyen Başal, şöyle konuştu:

"Ben ciğerim için buradayım. Ciğerim parçalandı. Oğlum için olmasaydı Siirt'ten buraya kadar yoluma altın dökseler yine gelmezdim. HDP de PKK da kim sebepse evladımı onlardan istiyorum. Soruna kadar buradayım. Oğlum evine dön."

PKK'lı teröristler şiddet uyguladı

Kardeşi Zahir için annesiyle eyleme katılan Yenal Başal da kaçırılan kardeşinin peşine düştükleri için PKK'lı teröristler tarafından darp edildiklerini belirtti.

"Çocuğumuzu istediğimiz için bizi darp ettiler, şiddet uyguladılar. Bir daha kardeşimden haber alamadık. Eylem yapan ailelerin çocuklarından gelenler olduğunu gördük. Biz de onlara katılmak istedik. HDP'den kardeşimizi istiyoruz." ifadelerini kullanan Başal, kardeşi için sonuna kadar eylemi sürdüreceklerini aktardı.

"Gelsin devletimize teslim olsun"

Ercan Aktaş ise ablasından yıllardır haber alamadıklarını belirtti.

Ablasının PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını anlatan Aktaş, "PKK'dan, HDP'den ablamı istiyoruz. Babam ablamın üzüntüsünden 2017'de hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Babasının, ablasını bulmak için verdiği mücadeleyi şimdi de kendisinin sürdüreceğini aktaran Aktaş, ablasına güvenlik güçlerine teslim olma çağırısında bulundu.

Aktaş, "Devletimiz çok iyi. Gelsin devletimize teslim olsun. Abla, ağabeyim askerde sen dağdasın, gel teslim ol. Bizimle beraber yaşa." diye konuştu.

Şırnak'ta terör mağduru aileler de HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar ile şehit ve gazi aileleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı önüne geldi.

Ellerinde Türk bayrakları ve dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, çeşitli sloganlar attı.

Emine Üstek, oğlu Metin'in 5 yıl önce piknik bahanesiyle zorla dağa kaçırıldığını söyledi.

Sağlığı elverdikçe çocuğunu HDP'den istemek için her perşembe eylem yapacağını dile getiren Üstek, " Evladımı istiyorum. Çocuklarımızı geri getirsinler. Çocuklarımızı bağrımızdan koparıp aldılar. Allah hakkımızı bırakmasın." dedi.

Şehit eşi Zübeyde Bilir de eylemin 26. haftasında annelere destek olmak için geldiklerini ifade etti.

"Neden kendi çocuklarını dağa götürmüyorlar? Garibanın çocuğunu götürüyorlar." diyen Bilir, her zaman ailelerin yanında olacaklarını kaydetti.

Dimdik ayakta durdukları için annelere teşekkür eden Bilir, PKK'nın terör örgütü, siyasi uzantısının da HDP olduğunu anlattı.

Bilir, "Çünkü HDP çocukları dağa götürüyor. 26 hafta değil , 26 bin hafta da olsa eyleme devam edeceğiz ve annelerin yanında kalacağız." ifadelerini kullandı.

Gazi kızı Kezban U. ise Diyarbakır'da ilk eylemi başlatan Hacire Akar'ın yürüdüğü yolda ilerlemeye devam edeceklerini belirtti.

Kezban U, "Anneler çocuklarına kavuşana kadar bu protestoyu devam ettireceğiz. Sonuna kadar annelerimizin arkasındayız. PKK bitmeden biz protestoları bırakmayacağız ve annelerimizin yanında olacağız." diye konuştu.

HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.