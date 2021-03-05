Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Efeler Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Eğrikavak Mahallesi'nde son zamanlarda Kovid-19 vakaları ve temaslı sayılarında artış tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği karantinaya alınan Pınar Sokak'a 5 Mart'tan itibaren giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi.