Efeler Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Eğrikavak Mahallesi'nde son zamanlarda Kovid-19 vakaları ve temaslı sayılarında artış tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği karantinaya alınan Pınar Sokak'a 5 Mart'tan itibaren giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi.
Aydın'da bir sokak karantinaya alındı
05.03.2021 - 20:10 | Son Güncelleme: 05.03.2021 - 20:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir sokakta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Etiketler : aydın,sokak,karantina,haberler,
772416 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/772416.aspx
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