Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadınlar bizi bağışlasın. Fedakarlıkları bugüne dek hak ettiği karşılığı görmedi. Sevgiyle yeşerttikleri, aynı özenle korunmadı. Sözleri daha fazla etki etse, hayat daha iyi olabilirdi. Çünkü güçle merhamet, kadınlarda birbirinden ayrılmaz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca'dan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' paylaşımı
08.03.2021 - 09:52 | Son Güncelleme: 08.03.2021 - 10:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kadınlar bizi bağışlasın. Fedakarlıkları bugüne dek hak ettiği karşılığı görmedi. Sevgiyle yeşerttikleri, aynı özenle korunmadı. Sözleri daha fazla etki etse, hayat daha iyi olabilirdi" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fahrettin Koca,kadınlar günü,
773011 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/773011.aspx
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