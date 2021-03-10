Yarın sabah saat 05.00'dan itibaren başlayarak akşam saat 19.00'a kadar süreceği tahmin edilen uyarıda, "Kuvvetli yağmur ve sağanak (20-50 kg/m2), yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.
Bursa için son dakika uyarısı
10.03.2021 - 20:29 | Son Güncelleme: 10.03.2021 - 20:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Bursa için sarı uyarı verildi.
Etiketler : Bursa,
773698 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/773698.aspx
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