Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, yolda yürürken 2.500 lirayı düşürdü. Bir süre sonra parayı mahalle esnafı Ramazan Pak buldu. Serintepe Mahalle Muhtarı Ramazan Gürbak ile irtibata geçen Pak, daha sonra polis ekiplerine bildirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda paranın sahibine ulaşıldı. Parayı teslim alan şahıs, bu duyarlı davranışından dolayı Pak'a teşekkürlerini iletti. Muhtar Gürbak da esnaf tarafından yapılan bu hareketin çok büyük bir duyarlılık olduğunu söyledi.