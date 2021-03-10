Olay, Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, yolda yürürken 2.500 lirayı düşürdü. Bir süre sonra parayı mahalle esnafı Ramazan Pak buldu. Serintepe Mahalle Muhtarı Ramazan Gürbak ile irtibata geçen Pak, daha sonra polis ekiplerine bildirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda paranın sahibine ulaşıldı. Parayı teslim alan şahıs, bu duyarlı davranışından dolayı Pak'a teşekkürlerini iletti. Muhtar Gürbak da esnaf tarafından yapılan bu hareketin çok büyük bir duyarlılık olduğunu söyledi.
Kahramanmaraşlı esnaf, yolda bulduğu 2.500 TL'yi sahibine teslim etti
10.03.2021 - 20:29 | Son Güncelleme: 10.03.2021 - 20:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ta bir kişi parasını yola düşürdü. Şahsın parasını esnaf bulup geri getirdi.
Etiketler : yolda,para,buldu,kahramanmaraş,
773699 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/773699.aspx
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