Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı orta riskli iller arasındaki Bartın’da sahil bölgeleri ziyaretçi akınına uğradı. Bartın'ın İnkumu sahilinde bir grup gencin denize girmesi ise herkesi şaşırttı. Ankara’dan Bartın’a gezmek için gelen ve İnkumu sahilinde denize giren gençler bir süre soğuk havaya rağmen Karadeniz’in serin sularında yüzerek eğlendi. Gençlerin denize girdiği o anları gören vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı.