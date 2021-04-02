İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine yeme içme yerlerine yönelik olarak bugün gerçekleştirilecek “dinamik denetim” ile ilgili genelge gönderdi.
İçişleri Bakanlığı'ndan 'dinamik denetim' genelgesi
02.04.2021 - 08:55 | Son Güncelleme: 02.04.2021 - 08:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine yeme içme yerlerine yönelik olarak bugün gerçekleştirilecek “dinamik denetim” ile ilgili genelge gönderdi.
Etiketler : içişleri bakanlığı,
779221 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/779221.aspx
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