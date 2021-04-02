Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alaşehir Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından eski öğretmen olan ve Manisa Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (43) ve yine Manisa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olan O.Ö. (49) Alaşehir’de ikametlerinde yakalandı. FETÖ üyesi eski öğretmenler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.