Alaşehir Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından eski öğretmen olan ve Manisa Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (43) ve yine Manisa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olan O.Ö. (49) Alaşehir’de ikametlerinde yakalandı. FETÖ üyesi eski öğretmenler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa’da FETÖ üyesi 2 eski öğretmen yakalandı
02.04.2021 - 20:44 | Son Güncelleme: 02.04.2021 - 20:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Manisa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ üyesi olmak suçundan haklarında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 2 eski öğretmen yakalandı. Yakalanan zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler : manisa,haberler,fetö,
779425 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/779425.aspx
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