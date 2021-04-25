Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan denetimler sıklaştı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ve Asayiş Büro ekipleri, ilçenin en işlek alanlarına kontrol noktaları kurdu. Vatan Caddesi'ndeki denetimlerde polis ekipleri trafiğe çıkan sürücü ve yolculara yönelik denetim gerçekleştirdi. Cadde üzerinden geçen hemen her araç, kontrol noktasında durdurularak kısıtlamadan muaf olduklarını belirten belgeleri sorgulandı.

Gerekli mazeret ve muafiyet durumu olmayan sürücülere cezai işlem uygulandı.