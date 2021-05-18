Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 8-14 Mayıs tarihleri arasındaki illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayısı tablosunu paylaştı. Tabloya göre vaka sayısın en fazla olduğu il 192.28 ile Erzurum oldu.



Önceki tabloda 5. sıradaydı

17 günlük tam kapanma sonrası vaka sayılarında Türkiye genelinde yaşanan düşüş Erzurum’da da görüldü. 1-7 Mayıs tarihleri arasında 303,58 olan vaka sayısı oranı yeni açıklanan tabloda 192,28’lik orana geriledi. Vaka sayısı oranıyla daha önceki tabloda İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ ve Zonguldak’tan sonra 5.sırada bulunan Erzurum yeni açıklanan tabloda ise ilk sıraya yükselerek Türkiye'nin en fazla vaka görünen ili oldu.



Ordu'da vaka sayıları yüzde 75 azaldı Tam kapanma Ordu'da ilimizde vaka sayılarının yüzde 75 azalmasına sebep oldu



18 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı Türkiye'de son 24 saatte 217 bin 276 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 937 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti.

