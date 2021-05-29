Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, yakınları uzun zamandır İsmail Özbek'ten haber alamıyordu. Bir süre sonra Özbek'in evinden kötü kokularında gelmeye başlaması üzerine polise kayıp şahıs ile ilgili ihbarda bulunuldu. İhbar sonrası harekete geçen emniyet güçleri eve girdiklerinde korkunç tablo ile karşı karşıya kaldı. Özbek yere yatırılmış halde bulunan buzdolabının içinde battaniye sarılı halde ölü bulundu.

KESİCİ ALETLE VE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Yapılan ilk kontrollerde Özbek’in kesici aletle ve boğularak öldürüldüğünün anlaşılması üzerine Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda İsmail Özbek’in yalnız yaşadığı, ikametinin odalarını belli bir ücret karşılığı kiraya verdiği bilgisi edinilmesi üzerine evde kiracı olarak kalan şahıslara yönelik çalışmalar derinleştirildi.

İLK SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ

Asayiş Büro Amirliği görevlileri, maktulün evinde kiracı olarak kalan şahıslardan Niyazi Y.’nin (41)' basit yaralama, mala zarar verme ve başkasına ait banka ve kredi kartını izinsiz kullanmak suçlarından arandığını tespit etti. Şüpheli, Edremit ilçe merkezinde farklı bir evde saklandığının tespit edilmesi üzerine yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

İddialara göre, şüpheli Niyazi Y. yapılan ilk sorgusunda olayı kendisinin gerçekleştirdiğini, maktulün kendisine yaklaşık 10 gün önce ikamette yalnız oldukları esnada cinsel birliktelik teklif ettiğini, bunun üzerine tartıştıklarını ifade etti. Akabinde İsmail Özbek’i karın ve göğüs bölgesinden bıçaklayarak yaraladığını ve çarşaftan kopardığı bez ile boğarak öldürdüğünü, İsmail Özbek’in cesedini ise buzdolabının içerisine koyarak olay yerinden ayrıldığını söyledi.

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