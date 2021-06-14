Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk annesi Esma Yücel'den haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.
Polis çilingirle girdiği evde cesedini buldu
Evine gelen güvenlik güçleri, çilingir ile açtıkları kapının önünde Yücel'i sırtından vurulmuş halde ölü buldu. Esma Yücel’in cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili inceleme başladı.
Düğüne 10 gün kala acı haber: Ölü bulundu Ordu’da, dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınmayan şahıs, silahla vurulmuş halde bulundu. Şahsın, 24 Haziran'daki düğünü için hazırlık yaptığı öğrenildi.
3 çocuk annesi kadın çatı katında ölü bulundu Zonguldak'ta 45 yaşında 3 çocuk annesi kadın, boynundan asılı halde çatı katında ölü bulundu.
4 çocuk annesi kadının feci ölümü!
Diyarbakır'da bir kadın evinde sırtından vurulmuş halde ölü bulundu. 35 yaşındaki kadın geride 4 çocuk bıraktı.
Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk annesi Esma Yücel'den haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.
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