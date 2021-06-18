Isparta’da avukatlık yapan Ali Kaya, dün sabah 06.00 sularında Sütçüler ilçesi Ayvalıpınar beldesindeki evinden gül toplamak için çıktı. Kaya, aracıyla 300 metre ilerledikten sonra eski kayınbiraderi H.K’nin silahlı saldırısına uğradı.
Avukat 3 kurşunla öldürüldü
3 kurşun yiyen Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Sütçüler ilçe devlet hastanesinde otopsisi yapılan Ali Kaya’nın cenazesi bugün Sütçüler ilçesi Ayvalıpınar beldesinde toprağa verildi. Ali Kaya’nın cenazesine Baro başkanı Ünsal Çankaya, ailesi ve sevenleri katıldı.
Katili cinayeti itiraf etti
Öte yandan Jandarmaya verdiği ifadesinde cinayeti itiraf eden H.K. sabah saatlerinde mahkemeye çıkarıldı. Sütçüler adliyesinde davası görülen H.K.’nın tutuklanmasına karar verildi.
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Gül toplamaya giden avukatın feci ölümü!
Korkunç olay Isparta'da meydana geldi. Gül toplamaya giden avukat Ali Kaya feci şekilde can verdi.
Isparta’da avukatlık yapan Ali Kaya, dün sabah 06.00 sularında Sütçüler ilçesi Ayvalıpınar beldesindeki evinden gül toplamak için çıktı. Kaya, aracıyla 300 metre ilerledikten sonra eski kayınbiraderi H.K’nin silahlı saldırısına uğradı.
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