Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da Jandarma ekipleri, 16 Suriyelinin deniz yoluyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geçeceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, gece saatlerinde Alanya ilçesi Seki Mahallesi'nde Suriyelileri yakaladı. Yanlarındaki şüpheli M.A.A. da gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 5 bidon mazot, 15 adet şambrel ve 3 adet pompa ele geçirildi. 17 kişi karakola götürüldü.

ORGANİZATÖRLER KAÇARKEN YAKALANDI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, yasa dışı göçü organize edenlerin D.K. isimli kadın ile M.K, M.G, A.., M.Z. ve Suriye uyruklu M.K. olduğu belirlendi. D.K, M.G, A.K. ve Suriyeli M.K. Aksu Çayı bölgesinde tekneyle kaçmaya çalışırken yakayı ele verdi. M.K. ve M.Z. ise Konya'nın Taşkent ilçesindeki ikametlerinde gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araç ve 1 tekneye de el konuldu.

SURİYELİLER ÜLKESİNE GÖNDERİLECEK

16 kaçak göçmen ülkelerine gönderilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Zanlılar ise karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Z. adli kontrol şartıyla bırakılırken diğerleri tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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