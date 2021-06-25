Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Aşı tedariki ile ilgili problemlerin giderilmesinden sonra Türkiye’de geçen hafta günlük aşı uygulamasında rekor üstüne rekor kırmıştı. Günlük yapılan aşı dozu sayısı bir buçuk milyonu aşmıştı. Aşı yapılacak yaş grupları bu hafta genişlemesine rağmen, bu oranda düşüş yaşandı. Uzmanlar bunun sebebinin ‘yaş düştükçe, aşı duyarsızlığının artmasından’ kaynaklandığını dile getirdi. Uzmanlar, gençlerdeki maske duyarsızlığının aşıda da devam ettiğini söyledi.

Dünyada 2 milyar 790 milyon dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldı Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı bugüne dek 2 milyar 790 milyon dozdan fazla aşı uygulandığı açıklandı. Türkiye'nin 45 milyon 88 bin 752 doz ile 9. sırada yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

GENÇLER SINAVI BEKLİYOR

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın "Devletin iyi bir sayıda aşı teminine rağmen; arzu edilen seviyede olmamasını şöyle izah edebiliriz: Yaş grupları ilk açıldığında, yüksek arzulu bir kitle oluyor ve yoğun bir şekilde aşı yapılıyor. Sonra normal seviyesine iniyor. 18 yaş üstüne açıldı ama üniversite sınavı var, tahminim hafta başında bu yaş grubunda bir yoğunluk yaşanacak. Pazartesi ve salı yine yüksek aşılama olur "dedi.

AŞI KARŞITLIĞI DEĞİL TEDİRGİNLİĞİ

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı olan Aydın, sonra yeniden bir düşme yaşanacağını belirterek şunları dile getirdi: Buna aşı karşıtlığı diyemeyiz. Bu aşı tedirginliği ve duyarsızlığı olarak tarif edilebilir. Buna karşı çeşitli teşvik edici kampanyalar olabilir, yerinde aşı uygulamaları artırılabilir. OSB’lerde ve bazı AVM’lerdeki yerinde aşı uygulaması, büyükşehirlerin kalabalık meydanlarına da taşınabilir. Eğer aşı duyarsızlığı yüksek olursa maskeleri atmak da hayal olarak kalabilir.

Birinci ve ikinci doz aşı miktarı 45 milyonu aştı Sağlık Bakanlığınca, Covid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 45 milyon dozu aştı.