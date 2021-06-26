Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş, Geyikli-Bozcaada güzergâhı ile ilgili açıklamada bulundu. Şirketten yapılan açıklamaya göre yaşanan yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra ek seferler yapılacak. Geyikli'den Bozcaada'ya 10.00'dan 18.00'e kadar her saat başı, Bozcaada'dan da Geyikli'ye 09.00'dan 17.00'ye her saat başı ve 20.00'de ek seferler düzenlenecek. Geyikli-Bozcaada güzergâhı için toplamda 19 feribot seferi ilave edilecek.

Feribottan düşen şahıs hastanede hayatını kaybetti Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halindeki feribottan denize düşen şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

852 kişiye mezar olan Estonia feribotunun batışındaki sırlar ortaya çıkıyor İsveç’in Stockholm şehrine gitmek üzere Estonya’nın başkenti Tallinn’den hareket eden dev feribot MS Estonia, Eylül 1994’te Baltık Denizi'nde batmış, sadece 137 kişi kurtulurken 852 kişi hayatını kaybetmişti.