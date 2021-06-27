Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

108 günün ardından serbest bırakılan Melek İpek, bugün Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına girdi.

SINAV HEYECANI YAŞADI

Sınav sonrası mutlu olduğu görülen Melek İpek, AYT'nin TYT'ye göre daha kolay olduğunu söyledi.

İpek, bu yıl hedefine ulaşamazsa seneye tekrar deneyeceğini belirterek, “Güzeldi. Bildiklerimi yaptım. Bakalım nasip, bekleyeceğim. Bu yıl çalışma zamanım olmadı. O yüzden seneye bir daha deneyeceğim. Kazanana kadar deneyeceğim. Bugünkü sınav kolaydı.” diye konuştu.

Melek İpek'in YKS heyecanı: Kazanana kadar deneyeceğim

İŞKENCE EDEN KOCASINI ÖLDÜRMÜŞTÜ

Kendisine işkence ettiği gerekçesiyle 7 Ocak'ta 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i av tüfeğiyle vurarak öldüren Melek İpek, mahkemece tutuklanmıştı.

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü duruşmada, 'meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez' hükmü gereğince tahliyesine karar verilen İpek, 108 gün sonra serbest bırakıldı.

Melek İpek baba ocağında Antalya'da eşini öldürmekten tutuklanan ve 108 gün sonra tahliye olan 2 çocuk annesi Melek İpek, gözyaşları içinde geldiği baba ocağında, “Hayat yeniden başlıyor. Çocuklarıma kavuştum. Bu gece artık rahatça uyuyabileceğim" dedi.

Melek İpek'in 6 yıla kadar hapsi istendi Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde eşi Ramazan İpek’i av tüfeği ile öldüren Melek İpek’in yargılandığı davada üçüncü duruşma başladı. Duruşma savcısı kastın aşılması sonucu “taksirle insan öldürme’ suçundan Melek İpek'in 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini talep etti.