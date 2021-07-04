Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burdur'da bulunan, son yılların en cazip mekanları arasında yer alan ve "Türkiye’nin Maldivleri" olarak bilinen Salda Gölü, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından normalleşmenin ilk hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Beyaz kumu ve turkuaz mavisi rengiyle bilinen Salda Gölü'nü ziyaret edenler, halk plajında suya girerek güneşli havanın tadını çıkardı.

NASA'NIN AÇIKLAMASI SONRASI İLGİ ARTTI

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Mars’taki Jezero krateriyle benzer özellikler gösterdiğini açıklamasının ardından Salda Gölü’ne olan ilgi her geçen gün artıyor. Kısıtlamaların sona erdiği haftada, Salda Gölü’nü sabah saatlerinden itibaren çok sayıda tur aracı ziyaret etti. 'Maldivler' olarak bilinen plajda bölgeye özgü ürünlerden alan ziyaretçiler, 'Salda' yazısının bulunduğu alanda bolca fotoğraf çektirdi. 'Koruma alanı' olan bu bölgede göle giremeyen ziyaretçiler, belirlenen alanlarda yürüyüş yaptı.

"HERKESİN GELİP GÖRMESİ GEREKEN YERLERDEN BİRİ"

İzmir’den tur kafilesi ile Salda’ya geldiğini belirten bir vatandaş, manzarayı çok beğendiğini söyleyerek, “Burası çok güzel, tam bir doğa harikası. Ülkemizde gezilip görülmesi gereken çok güzel yerler var. Tur olarak geldik, çok memnun kaldık. Herkesin gelip görmesi gereken yerlerden biri” dedi.

Yine İzmir’den geldiğini belirten başka bir vatandaş, turda yer alanların çoğunlukla öğretmen ve veli olduğunu ifade ederek, “Korunması gereken bir yer. Gelecek nesillere bırakılması gerekiyor. Öğrencilerimiz de gelip burayı görsün. Doğa harikası bir yer olduğunu görünce inandım. Umarım gelecek Türkiye’sine güzel bir yeri koruyarak teslim ederiz” diye konuştu.

Salda Gölü'ndeki renk değişikliğine ilişkin açıklama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda Gölü kıyısındaki renk değişikliğinin bölgede yürütülen koruma projesinden kaynaklandığına yönelik iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.