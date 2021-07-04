Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kula-Selendi eski yolunda yürüyen vatandaşlar, Gediz Nehri'ne akan çayda bir ceset gördü. Vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekiper, cesedin 30 metre ilerisinde birkaç eşyaya rastladı. Yapılan incelemelerde ölen kişinin 26 yaşındaki Seyhan Argaç olduğu belirlendi. Merhumun, serinlemek için suya girdiği ve akıntıya kapılarak boğulduğu, cesedinin de 2 gündür suda olduğu düşünülüyor. Şahsın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılacak.



Çocuk boğuldu, cankurtaran seyretti Sinop'ta bir çocuk boğuldu. Vatandaşlar olaya müdahale etmeyen cankurtarana tepki gösterdi.



Koyunlarını yıkamak için girdiği gölette boğuldu Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, koyunlarını yıkamak için gölete giren 46 yaşındaki Ergün Ayanoğlu, boğularak hayatını kaybetti.