Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce’de etkili olan sağanak yağış beraberinde su taşkınları ve sele sebep oldu. Bir çok noktada evler tahliye edildi.

Evlerinde mahsur kalan 47 kişi İtfaiye ve Arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

88 kişi ise evlerinden tahliye edilerek Düzce’de ki çeşitli otel ve konuk evlerine yerleştirildi.

Selin boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. 2 sene önce 7 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde Esmahanım köyüne ulaşım sağlanan yol tekrar aynı yerden çöktü.

Su taşkınları sebebi ile çöken yol havadan görüntülendi.

"HAYVANLARA BAKILIYOR"

Selin etkili olduğu bölgeye gelen Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Selim Metin, “Bulunduğumuz yer Cumayeri ilçesine bağlı Yenitepe köyü Dere mahallesi. Burada mahallenin ortasından Mısırlık deresi akıyor. Bu derenin akşam saatlerinde başlayan yağmur sonucu aşırı taşmasıyla can kaybına engel olacak şekilde tehlikede olan evleri boşalttırdık. Düzce Belediyesi itfaiyesinden arkadaşlara 9 haneyi boşalttırdık. Bir kısmı Cumayeri’ndeki evlerine gitti. Bir kısmı yukarıdaki evlerine gitti. Birkaç evde hayvanlarıyla ilgili bazı sıkıntılar var, onlara da bakacağız. Can güvenliğiyle ilgili burada herhangi bir tehlike yok. İnşallah bu afette en kısa sürede sona erer. Yaklaşık 20 kişiyi Cumayeri’ne taşıdık. Evleri olmayanlarla ilgili öğretmenevi ve otelde misafir edebileceğimizi söyledik” dedi.

"YOL ULAŞIMA KAPANDI"

Düzce’de 2 yıl önce 7 kişinin hayatını kaybettiği Esmahanım köyünün yolunun kapandığını ve farklı bir yoldan köye ekiplerin gittiğini söyleyen Metin, “Esmahanım köyüne giden ana yolun dere kenarında olan kısmı su altında kaldı ve koptu. Ulaşıma kapandı. Başka bir tarla yolundan arkadaşlarımız Esmahanım köyüne bir ekibimiz ulaştı. Orada da suyun alçalması sonunda çalışmalarımızı hızlıca yapacağız” ifadelerini kullandı.

7 kişinin kaybolduğu Esmahanım Köyü'nde yaşayan vatandaşlar felaket anını anlattı Düzce’nin Akçakoca ilçesinde etkili olan yağış sonrasında selin vurduğu ve 7 kişinin kaybolduğu Esmahanım köyünde oluşan hasar havadan görüntülendi. Köyde yaşayanlar felaket anını anlatırken, yıkılan köprü ve binalar yaşanan felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Yağmur Düzce'yi vurdu, evler boşaltılıyor Düzce’de etkili olan sağanak yağışta sokaklar göle dönerken, taşan derelere yakın evler tedbir amaçlı boşaltılıyor. İki köye ulaşım sağlayan yolda göçük oluştu, ekipler köylerde mahsur kalanlara ulaşmak için çalışma başlattı.

Düzce'de sağanak sele neden oldu Düzce'de yoğun sağanak yağış nedeniyle taşan dere denizle birleşti. Akçakoca'da birçok mahallede evlerin zemin katında su baskını yaşandı.