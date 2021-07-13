Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 ile mücadeleyi farklı bir boyuta taşıdı. Ekipler, salı günleri Seferihisar'da kurulan üretici pazarında, aşı olmak isteyen vatandaşlar için stant kurdu. Seferihisar Belediyesi zabıta birimleri de anons yaparak vatandaşları aşı standına davet etti. Pazara gelen vatandaşlardan bazıları aşılarını vuruldu. Pazara alışverişe gelen Yakup Akyürek, Sinovac aşısının üçüncü dozunu yaptırdığını belirterek "Bütün vatandaşlarımız aşısını yaptırsın. Çok güzel bir uygulama memnun olduk." dedi. Aşıyla ilgili soruları olan vatandaşlara da Seferihisar Sağlık Grup Başkanı Kamil Kırant tarafından bilgi verildi.

Bilim adamları İtalyan kadının peşinde: İlk koronavirüs hastası o mu? Bilim adamları, tüm dünyada 4 milyonu aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsün kökenlerini araştırmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü liderliğinde yapılan bir araştırma ise 25 yaşındaki İtalyan bir kadının, ilk Covid-19 vakasının Çin'in Wuhan kentinde tespit edilmesinden bir ay önce, koronavirüs belirtileriyle hastaneye başvurduğunu ortaya çıkardı.

Malezya'da aşı merkezinde 204 çalışan pozitif çıktı! Güneydoğu Asya ülkesi Malezya koronavirüs ile mücadele kapsamında kullanılan aşılama merkezlerinden birinden gelen haberle sarsıldı. Tam 204 aşı merkezi çalışanının Kovid-19 pozitif çıktığı merkez kapatıldı.