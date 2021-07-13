Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı mobil aşı ekipleri aşıya ulaşımı kolaylaştırmak adına mekan tanımıyor. Aşılama rakamlarını daha yukarılara çekebilmek adına hizmet veren ekipler aşının koruma gücünü vatandaşa ulaştırmak için çalışıyor.



Müdürlük tarafından verilen bu hizmet, “Mobil aşı ekiplerimiz siz neredeyseniz oraya geliyor. Siz yeter ki isteyin, ekiplerimiz her zaman yanınızda” sözleriyle tanımlanıyor. Bafra ilçesi Sarıköy Mahallesi’nde çekilen bir kare de bunu destekler nitelikte.



Karede tarlasında çalışan bir çiftçi için ekiplerin tarlasına kadar giderek seferber olduğu fark ediliyor. Traktörünün kasasında oturan çiftçiye tarlada aşı yapılma anları görülüyor.



Bakan Koca oran verdi: İşte koronavirüs aşılamasında Kurban Bayramı hedefi Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında aile hekimliklerine kayıtlı aşı olmamış hiçbir vatandaşın kalmaması amaçlanıyor.



Koronavirüs aşısında 'çapraz aşılama' önerisi Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, korona virüs aşısında çapraz aşılama yönteminin faydalı olacağını söyleyerek, "Daha önce Sinovac aşısı olmuş kişilerin 3. dozda Biontech aşısını, ilk iki doz Biontech aşısı olanlar içinde 3. dozda Sinovac aşısını öneriyoruz" dedi.