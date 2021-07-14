Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vicdanları yaralayan olay Sancaktepe'de meydana geldi. Silahlı bir zanlı, annesi olduğu öğrenilen talihsz kadını sokak ortasında acımasızca şiddet uyguladı. Olaya müdahale etmeye kalkanlarada silah doğrultan azılı saldırgan, çevredekilerin araya girmesiyle annesini bıraktı.

Silahlı saldırgan sokak ortasında annesine saldırdı!

MÜDAHALE EDEN VATANDAŞI DA DÖVDÜ

Olay, geçtiğimiz gün Sancaktepe'de meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen silahlı bir şahıs iddiaya göre sokak ortasında annesini darp etti. Silahlı şahıs, kaldırımda oturan annesini yaka paça zorla götürmek isterken çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etmeye çalıştı. Olaya müdahale eden bir vatandaş ise saldırgan tarafından darp edildi. Silahlı şekilde sokak ortasında annesini ve vatandaşları darp etmeye çalışan şahıs, çevredeki insanlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Polis olay hakkında inceleme başlattı.

Annesini öldürüp çuvalla balkona attı İzmir’de, evlerine gelen misafirlerin kötü koku aldıklarını söylemesi üzerine balkona çıkan adam kayınvalidesinin cesedini buldu. İhbar üzerine gelen polisler, talihsiz kadının öz kızı tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Giresun'da baltalı dehşet: Annesini öldürdü, kardeşini ve iki polisi yaraladı Giresun'un Bulancak ilçesinde cinnet getiren bir şahıs dehşet saçtı. Eline balta alan şahıs, hedef gözetmeksizin herkese saldırdı.