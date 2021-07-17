Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı tatilinin hafta sonu ile birleştirilerek 9 güne çıkarılması ile vakitlerini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, dün mesai saatinin sona ermesi ile birlikte yola çıkmaya başladı. İstanbul ve çevre illerden yola çıkan vatandaşlar, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturmaya başladı.

KADIKÖY'DEN TUZLA'YA UZANIYOR

İstanbul'da geçtiğimiz gün gece saatlerinde başlayan bayram tatil trafiği ise bugün sabah saatlerinde de devam etti. Sabahın erken saatlerinde memleketlerine doğru yola çıkan sürücüler, TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine yoğun trafik oluşturdu. Kadıköy’den başlayan trafik Tuzla’ya kadar uzadı.

TEM Otoyolu Ankara istikametinin yanı sıra Körfez, Derince ve İzmit geçişinde yoğunluk yaşanıyor. Gültepe ve Korutepe Tünelleri’nde ise yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi sebebi ile trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

D100 Karayolu İzmit geçişinde ise şehir trafiğinin de eklenmesi ile yoğunluk oluşmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan trafik kazalarının önlenmesine yönelik 3 genelge İçişleri Bakanlığı trafik kazlarının önlenmesine yönelik yol haritasını belirleyen kısa, orta ve uzun vadeli planlarını içeren “Trafik Kazalarını Önleme Planı”, “Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri” ve “Motosiklet Kazaları” konulu 3 genelgeyi illere gönderdi.