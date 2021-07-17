Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şaşkına çeviren olay sabah saatlerinde Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşandı. Sabah işe gitmek için arabasının yanına giden Mustafa Peker, aracında tanımadığı bir adamın uyuduğunu gördü. Peker'in haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, araçta uyuyan kişiyi uyandırdı.

YANINDA HIRSIZLIK MALZEMELERİ VARDI

Polisin "Ne yapıyorsun burada" sorusuna "Uyumuşum" şeklinde cevap veren şahsın GBT'si kontrol edildi. Adının Uğur K. olduğu tespit edilen şahsın herhangi bir suç kaydı olmadığı öğrenilirken, şahsın yanında çantasıyla birlikte hırsızlık malzemelerinin de olduğu görüldü.

"ŞAHSIN KİM OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Arabanın sahibi Mustafa Peker "Bu sitede ikamet ediyorum. Sabah kalktım, arabamı bıraktığım yere geldim, bir şahıs burada uyuyor. Hemen polise haber verdim. Bu şahsın kim olduğunu bilmiyorum, tanımıyorum. Yanında çantası da vardı polis ekipleri çantayı kontrol ettiler" dedi.

Beyaz eşyalarını çalanı öğrenince şoke oldu Burdur’da bir evden çalınan buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırın, jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Ev sahibinin yeğeni olduğu ortaya çıkan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.