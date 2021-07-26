Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acı olay İzmir'de yaşandı. Antrenör olduğu öğrenilen 21 yaşındaki gencin ölümü tüm sevenlerini yıkarken ortaya şoke eden bir iddia atıldı. İddiaya göre genç antrenör spor yaptığı esnada kalp krzi geçirip hayatını kaybetti.

YERDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Olay, saat 21.00 sıralarında Yalı Mahallesi 6402 Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, spor antrenörlüğü yaptığı öğrenilen Batuhan Kerimoğlu'nu (21) yerde hareketsiz halde gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Kerimoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

SPOR YAPARKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ İDDİASI

Öte yandan yapılan ilk incelemede Batuhan Kerimoğlu'nun evinde spor yaparken kalp krizi geçirdiği öne sürüldü. Genç antrenörün cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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