Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen olayda Konya Emniyet Müdürlüğüne görev yapan polis memuru M.T., daha öncesinde aralarında husumet bulunan kayınbiraderi B.S. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sırasında polis memuru M.T., tabanca ile kayınbiraderi B.S.’ye ateş etmeye başladı. Bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanarak yerde kalan B.S., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olaydan sonra kaçan polis memuru ise meslektaşları tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



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