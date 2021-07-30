Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahreden olay, Marmaris'te yaşandı. Orman yangınına müdahale eden ekiplere su taşıyan genç, motosikletiyle kaza yapıp alevlerin arasında kaldı. Feci şekilde yanarak hayatını kaybeden kahraman gencin ekiplere su taşıdığı anın görüntüleri ortaya çıktı.

MOTOSİKLETİYLE ŞU TAŞIYORDU

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisinde dün öğle saatlerinde başlayan ve İçmeler Mahallesi'ne kadar yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bölgeden ayrılmaya çalışırken kaza yapınca alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in, Marmaris'te turizm sektöründe çalıştığı, alevlere müdahale eden ekiplere motosikletiyle su taşıdığı öğrenildi.

İtfaiyecilere şu taşırken alevlerin arasında kalıp öldü

ÖNCEKİ YANGINDA DA SU TAŞIMIŞ

Akdemir'in sosyal medya hesabından dün yangın bölgesinden video paylaştığı görüntüde, "Su taşımaya devam. Yangıncılara su taşıyacağız yine. Allah hayırlarımızı kabul eylesin." sözleri dikkati çekiyor.

İkinci görüntüsünde ise yüzünde isler bulunan Akdemir'in, "Yangın hala devam ediyor, biz su taşıyoruz hala." ifadesini kullanıyor.

Akdemir'in bir ay önce de Görkem Hasdemir'in şehit olduğu Marmaris orman yangınında gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı öğrenildi.

Marmaris yangını sürüyor! 1 can kaybı var Muğla'nın Marmaris ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Marmaris'in Armutalan mahallesinde başlayan yangın İçmeler mahallesindeki ormanlık alanlarda ilerliyor. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, emniyet güçleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları müdahale ediyor. Öte yandan bir kişi yangında hayatını kaybetti, yaralılar var

Marmaris’teki yangının ateşi Köyceğiz’e düştü ​Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek veren, aslen Köyceğiz’li olan Şahin Akdemir dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Marmaris ve Milas'ta da yangın çıktı! Muğla'nın Marmaris ve Milas ilçelerinde ormanlık alanda yangın çıktığı öğrenildi.