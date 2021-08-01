Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kozan'da dün meydana gelen korkunç kazada, Osman Ordu (55) yönetimindeki otomobil, virajda kontrolden çıkıp karşı yönden gelen Halil Kayabaşı'nın kullandığı minibüsle kafa kafaya çarpışmış, kazada otomobil sürücüsü Osman Ordu ile aynı araçta bulunan eşi Hatice Ordu (50), kızları Nurcan Ordu (21) , Rabia (18) ve Meryem (16) hayatlarını kaybetmişti.

Hayatını kaybeden Ordu ailesi için Kozan’daki Ağlıboğaz Mezarlığında tören düzenlendi. Aynı aileden 5 kişinin naaşları, cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

CENAZE NAMAZINI AĞABEYİ KILDIRDI

Osman Ordu'nun cenaze namazını ağabeyi Adem Ordu kıldırdı. Annesini, babasını ve kız kardeşlerini son yolculuğuna uğurlayan Nurullah Ordu ise yakınlarının desteği ile ayakta durabildi. Çevre köylerden gelen yüzlerce vatandaş, Ordu ailesi için gözyaşı döktü.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜNÜN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan kazada yaralanan minibüs sürücüsü Halil K'nin tedavisinin Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.