Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Evinizde, balkonunuzda ya da bahçenizde renk renk birbirinden güzel çiçekler yetiştirmeyi seviyorsanız çiçek bakımına dair de bazı püf noktaları bilmelisiniz. Dikkat edeceğiniz bu püf noktalar sayesinde evinizi âdeta bir çiçek bahçesine çevirebilirsiniz.

NEM ORANINA DİKKAT

Ev bitkileri söz konusu olduğunda ortamdaki nem de önem kazanıyor. Bitki alırken evinize hangi çiçek daha uygun öğrenmelisiniz. Neme daha çok ihtiyaç duyan tropikal bir bitkiniz var ancak siz ısı oranı daha düşük bir yerde yaşıyorsanız, daha fazla nem sağlamanın da yolları bulunuyor. Saksıyı su dolu bir çanağın içine koymak ya da sprey şişesi yardımıyla yaprakları nemlendirmek işinize yarayacaktır.

UYGUN SAKSI SEÇİN

Çiçek bakımının ilk adımlarından biri bitkiye uygun saksı seçmek. Eğer kökleri çok derine inmesi gerekmeyen bitkiler yetiştirecekseniz, saksının çok derin olmamasına dikkat etmeli, daha geniş alanlara yayılarak gelişen çiçekleriniz içinse daha geniş saksılar tercih etmelisiniz.

TOPRAK MİKTARI ÖNEMLİ

Evde çiçek bakımının temel adımlarından toprak seçimi de oldukça önemli bir konu. Ev bitkileri için genellikle organik maddeler bakımından zengin toprak önerilir ama bu da yine seçeceğiniz bitkiye göre değişiklik gösterecektir. Bitkilerinizi ilkbahar ve yaz olan büyüme dönemleri boyunca çözünür bir gübre ile 3 kez desteklemelisiniz.

FAZLA SU ÇÜRÜTÜR

Bitkilerinizi olması gerektiği kadar sulayın. Fazla sulama bitki köklerinin çürümesine sebep olacaktır. Aralarda toprağın kurumasına müsaade etmek çiçeğinizin daha uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır.

KİMİ GÜNEŞE KİMİ GÖLGEYE…

Su kadar bir önemli faktör de tabii ki güneş ışığı! Çiçeklerinizi evinizin güneş alan bölgelerine yerleştirin. Ancak burada da bitkinizi tanımanız gerekiyor. Kimi bitki direkt güneş ışığını severken kimi sadece gölgesine ihtiyaç duyar.

YERİNİ DEĞİŞTİRMEYİN

Bitkiler yerlerini benimserler. Sürekli yer değişikliğinden hoşlanmazlar. Bu sebeple ona iyi gelen köşeyi bulduğunuzda yerini mümkün olduğunca değiştirmemelisiniz.

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