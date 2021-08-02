Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde orman yangını beşinci günde de etkisini sürdürüyor. Yangın söndürme ekipleri bölgede gece gündüz çalışmalarına devam ederken, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri de bölgede yaşanan gelişmeleri yangının ilk anlarından itibaren izleyicilere aktarmak için özveri ile çalışmaya devam ediyor.

İHA EKİBİ YANGINDAN SON ANDA KURTULDU

Dün akşam saatlerinde Çökertme Mahallesi alevlere teslim olurken, adeta hayalet mahalleye dönen bölgede yangını haberleştirmek için bulunan İhlas Haber Ajansı Aydın Bölge Müdürlüğü’nde gören yapan muhabirler Eren Ayhan ve Bekir Tosun, alevlerden son anda kurtuldu.

Yangın ve yoğun duman nedeniyle karayolu ulaşımının sağlanamadığı bölgede mahsur kalan haber ekibi, araçlarını park halinde bırakarak Çökertme Koyu’na indi. O anlarda yaşanan telaş ise kameralara yansıdı.

Araçlarını park ettikleri arazideki yangını hortumlarla söndüren ekip, sonrasında hızlıca bölgeden uzaklaşarak, sahil bandına indi. Kimsenin kalmadığı mahallede kıyıdan teknelere seslenen muhabirler, kendilerini duyan bir kişinin botla kıyıya gelmesi ile bölgeden çıkabildi.

Zaman zaman yoğun dumana maruz kalan muhabirler botla açıkta bekleyen tekneye binerek, güvenli bölgeye ulaştı.

Bakan Pakdemirli: Muğla Kavaklıdere'deki yangın kontrol altında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ormanlar ile ilgili son durumu paylaştı. Bakan Pakdemirli, en son olarak Muğla Kavaklıdere'deki yangının kontrol altına alındığını aktardı. Şu ana kadar 118 yangının söndürüldüğünü belirten Pakdemirli, 7'sisin ise sürdüğünü söyledi.

Bodrum'da yangın büyüyor! Alevler evlere sıçradı Muğla’nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi’nde yangın etkisini artırdı. Önce yaşlılar ve çocuklar olmak üzere mahalle sakinleri deniz yoluyla güvenli bölgelere tahliye ediliyor. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçraması nedeniyle yanan bazı evleri mahalle sakinleri kendi çabalarıyla söndürmeye çalışıyor.