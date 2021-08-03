Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklama Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı, Mehmetçik Mahallesi'nde boş arazide çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Açıklamada, "Bu kapsamda yangına sebebiyet verdiği değerlendirilen şüpheli H.E.B. gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir." ifadesi kullanıldı.

İfade işleminin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin sulh ceza hakimliğince tutuklandığı öğrenildi.





Nallıhan Kuş Cenneti'ndeki yangının nedeni belli oldu Türkiye’nin eşsiz güzellikleri arasında yer alan Kuş Cenneti'nde çıkan yangının yol açtığı tahribat, drone ile havadan görüntülendi. Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, bölgedeki trafonun kuş çarpması sonucu kontak yaparak alev aldığını ve bunun da yangına neden olduğunu açıkladı.

Bakan Koca, yangın bölgelerindeki son durumu paylaştı Sağlık Bakanı Koca, orman yangınlarına ilişkin verdiği bilgilerde, yangından etkilenen vatandaşlardan Antalya'da 11, Muğla'da ise 36 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.