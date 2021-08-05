Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görünmez kaza İstanbul'da meydana geldi. 12 yaşındaki küçük kız olacakalrdan habersiz yolda arkadaşlarıyla sohbet ederek gidiyordu. Düz yolda yürüdüğünü düşünerek yoluna devam eden kız kendini bir anda boşlukta buldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, önceki gün saat 15.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 12 yaşındaki Serranur U. arkadaşlarıyla kaldırımda yürümeye başladı. Bir süre sonra arkasını dönen kız, arkadaşına cevap vereceği esnada merdivenin bulunduğu depo boşluğuna düştü. Olayın ardından neye uğradığını şaşıran kız belinden yaralandı. Arkadaşlarının yardımıyla boşluktan çıkartılan kız için sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAMERALARA ANBEAN YANSIDI

İlginç olay ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kız arkadaşlarıyla yola yürüyor. Bir süre sonra duran kız arkası dönük şekilde arkadaşlarına cevap veriyor. O esnada kız boşluğa basarak düşüyor. Arkadaşları ise kızı boşluktan kaldırıyor.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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