Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz Bölgesi genelinde meteoroloji ve Ordu Valiliği tarafından yapılan uyarıların ardından bugün Ünye genelinde sağanak yağış etkili oldu. Yaklaşık 2 saat süren ve özellikle cadde ve ara sokaklarda yoğun yağmur suyu birikintisinin meydana geldiği yağışta, bir yandan sürücüler zor anlar yaşarken diğer yandan bazı evleri su bastı. Öte yandan hala Ordu ve ilçeleri genelinde etkili olan sağanak yağış için valilik uyarılarına devam ederken, vatandaşlara ise tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

SEL RİSKİ UYARISI

Ordu Valisi Tuncay Sonel tarafından etkili olan yağış için vatandaşlar uyarıldı. Vali Tuncay Sonel yaptığı açıklamada, "Kıymetli Ordulu hemşehrilerimiz; bu gece ve yarın ilimiz genelinde şiddetli yağışlar beklendiğinden 19 ilçemizde sel ve heyelan riskine karşı tedbirlerimizi alalım. Lütfen dikkatli olalım" dedi.

EVLERİ SU BASTI

İlçe merkezinde etkili olan sağanak yağış sonrası, Kaledere Mahallesi, Fevzi Çakmak mahallelerinde bazı evleri su bastı. Diğer yandan Tabakhane Deresi'nin suyu yarıya çıkarken, iş yerlerinde çalışan vatandaşlar ise su birikintisine karşı tedbirlerini aldı. Bazı vatandaşlar da iş yerini temizleme çalışması gerçekleştirdi.

Bursa’da sel faciası: Birçok ev ve iş yerini su bastı Bursa’da sabaha karşı şiddetini artıran sağanak yağış sonrası Değirmenönü mahallesi olmak üzere birçok noktada evleri ve iş yerlerini su bastı.

Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı! Tüm ülkede etkili olacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini duyurdu.