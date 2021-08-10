Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asırlarca imparatorluklara başkentlik yapmış olan İstanbul’un hâlâ keşfedilmemiş pek çok gizemi bulunuyor. Fatih'te geç Roma döneminden günümüze ulaşan ve Forum Tauri’nin (pazar yeri) alt yapıları olan cryptoporticus'ün (depo) üzerine demir iskelelerle iş hanı ve otel yapıldığı ortaya çıktı. Bu kalıntıların İstanbul arkeolojisi için çok önemli olduğunu söyleyen İstanbul Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hasan Ferudun Özgümüş, iş hanının altında kalan kısmının perişan vaziyette olduğunu ve korunmazsa çöplerin içinde yok olup gideceğini kaydetti. Öte yandan yapının bir otelin altına kadar devam ettiğini belirten Özgümüş, oranın ise gayet güzel korunduğunu ifade etti.

6. YÜZYILDAN KALMA

Tarihî yapının öneminden bahseden Özgümüş, “Herhâlde 6. yüzyılda burada birtakım inşaat faaliyetleri de olmuş. Çünkü burada bir ikamet etme yeri var. Tam karşıda bir hipokaust yani ısıtma sistemi olduğunu görüyorsunuz. Bu sistem sadece hamamlarda kullanılan bir ısıtma sistemi değildir. İkametlerinde ısıtılmasında kullanılmıştır. Bazı kısımları bu cryptoporticus sarnıca çevrilmiş ama ben içine su koyulduğundan şüpheliyim, çünkü burası su tutmaz. Böyle bir fonksiyonu var. Bu sistem modern bir binanın altına kadar devam ediyor. Orası çok güzel korunmuş. Burası temizlense çok iyi olacak. Yoksa burası yok olup gidecek” dedi.

Restorasyon adıyla tarih vandallığı Beşiktaş Yıldız’daki Hamidiye Çeşmesi restorasyonunda, orijinalinde bulunan II. Abdülhamid Han’ın tuğrası yenilenmedi.