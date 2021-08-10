Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı- İzmir arası seyehat eden otobüs bilinmeyen bir nedenle şarampole yuvarlanmıştı. Feci kaza sonrası otobüs şoförü ve 32 yolcu da yaralanmıştı. Yaralılardan birinin kazaya ilişkin ortaya attığı iddia ile şoke etti. Yaralı, şoförün kaza esnasında uyuduğunu söyledi.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Kaza İzmir - Ankara karayolu üzerinde Uşak’ta Göğem Kavşağı’nda meydana geldi. İddialara göre Kemal Biner kontrolündeki otobüs Ağrıdan İzmir'e yolcu taşıyordu. 47 yolcunun bulunduğu otobüs şoförü Biner, Uşak'ta Göğem köyü kavşağı yakınında henüz bilinmeyen sebepten araç kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybolan araç yol kenarında bulunan şarampole devrildi. İhbar üzerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ekibi, ve itfaiye sevk edildi. Kazada yaralanan şoför ve 32 yolcu çevre hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan yolcuların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"ŞOFÖR UYUDU"

Kazada hafif yaralanarak kurtulan Melikşah Akşit, kazanın biranda olduğunu ifade ederek, “Yanımızdan otobüs geçiyordu korna çaldı, 1 dakika içerisinde kaza oldu. Şoför uyuyordu” şeklinde konuştu.

Kontrolden çıkan otobüste can pazarı: 33 yaralı Ağrı'dan İzmir'e seyir halinde olan yolcu otobüsü Uşak’ta kontrolden çıkarak yan yattı. 33 kişinin yaralandığı kazada yolcular şoförün uyuduğunu iddia etti.

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