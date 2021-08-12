Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli ve yabancı şarkılara yaptığı aranjeler ile dünyanın dört bir yanında hayran kitlesi olan ve Marmaris’te yaşayan hem aranjör hem de prodüktör olan Çöllüoğlu 34 yaşında hayata gözlerini kapadı.

Edinilen bilgiye göre şeker hastası olan ve covid aşılarını yaptırmayan DJ, nefes darlığı sebebi ile hastaneye kaldırıldı.

Yapılan covid test sonucu pozitif çıkan Çöllüoğlu, koronavirüse bağlı akciğer yetmezliği sebebi ile yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Performans sanatçısının cenazesi akrabalarının yaşadığı Muğla’nın Yatağan ilçesine gönderildi.

Covid-19 hastasının büyük pişmanlığı: “Keşke aşı olsaydım” Son aylarda korona virüse yakalanan hastaların çoğu aşı olmayı erteleyen kişilerden oluşuyor. Aşı olmayı erteleyen ve korona virüse yakalanan Hayrettin Yılmaz, pişmanlığını Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’ndeki hasta odasında “Keşke aşı olsaydım, bu durumlara düşmezdik” diyerek ifade etti.

Bakan Koca’dan korona hastası paylaşımı Bakan Koca, sosyal medya hesabından yoğun bakımdaki koronavirüs hastasını paylaştı.