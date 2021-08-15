Muğla'nın Yatağan ilçesinde 6 Ağustos'ta başlayan orman yangını, Aydın'ın Çine ilçesine sıçramış, alevler 9 Ağustos’ta kontrol altına alınmıştı. Uzun bir süre rahat nefes alan bölgeden yine alevler yükseldi. Çine'ye bağlı Akçaova Mahallesi Sarıköy mevkii ile Yatağan ilçesi Hisarardı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda, arazöz, iş makinesi ile yangın söndürme ekipleri gönderildi. Rüzgârın etkisiyle büyüyen alevlere üç helikopter ile de havadan müdahale ediliyor.
Muğla’nın orman varlığı yüzde 8 azaldı 29 Temmuz öncesi yüzde 68’i ormanlık alan olan Muğla’da son yangınlardan sonra bu oran yüzde 60’a düştüğü açıklandı.
Aydın Valisi Aksoy: Karacasu'daki yangında 450 hektar alan zarar gördü Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan orman yangınını sürüyor. Bölgede inceleme yapan Vali Hüseyin Aksoy, son durum hakkında bilgi verdi.
Yine orman yangını çıktı
Muğla ve Aydın'da geçen hafta alevlerin kontrol alındığı bölgeden tekrar alevler yükselmeye başladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde 6 Ağustos'ta başlayan orman yangını, Aydın'ın Çine ilçesine sıçramış, alevler 9 Ağustos’ta kontrol altına alınmıştı. Uzun bir süre rahat nefes alan bölgeden yine alevler yükseldi. Çine'ye bağlı Akçaova Mahallesi Sarıköy mevkii ile Yatağan ilçesi Hisarardı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda, arazöz, iş makinesi ile yangın söndürme ekipleri gönderildi. Rüzgârın etkisiyle büyüyen alevlere üç helikopter ile de havadan müdahale ediliyor.
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