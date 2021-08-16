Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Kırha köyü nüfusuna kayıtlı, Çanakkale Gökçeada Askeri Birliğinde Sözleşmeli Er olarak vatani görevini yapan Muhammed Öztürk, Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen Pençe Harekatı’nda bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düştü. Şehit Er Muhammed Öztürk’ün naaşı Kastamonu Havalimanı’na askeri helikopterle getirildi.

"VATAN SAĞ OLSUN"

Şehit Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk’ün babası Muharrem Öztürk, “Bin tane çocuğum olsa bini de vatana feda olsun. Acı ama yapacak bir şey yok, vatan sağ olsun” dedi.

5 ay önce göreve başlayan Şehit Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk, 3’ncü ayından sonra Kuzey Irak’ta, Pençe Harekatı’nda görevlendirilmişti. Bölücü terör örgütüyle girilen çatışma sonucunda Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk şehit düştü. Naaşı askeri helikopterle Kastamonu Havalimanı’na getirilen Şehit Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk’e askeri cenaze töreni düzenlendi.

Düzenlenen törene Vali Avni Çakır, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, milletvekilleri, şehir protokolü ve şehit yakınları katıldı. Dua edilmesinin ardından Şehit Muhammed Öztürk’ün naaşı Kastamonu Belediyesi Cenaze Aracına bindirilerek memleketi Taşköprü’nün Kırha köyüne defnedilmek üzere gönderildi.

"BEN SANA DOYAMADIM"

Şehit oğlunun tabutuna sarılarak fenalık geçiren Şehit Muhammed Öztürk’ün annesi Semra Öztürk, “Oğlum ben şimdi sana ne diyeyim, ben sana doyamadım. Gönderdiğimiz çamaşırları sırtına giyemedin oğlum. Oğlum sen benden ne istediysen ben sana gönderdim. Sana gönderdiğim ekmekleri yiyemedin oğlum, sana gönderdiğim çikolataları yiyemedin oğlum” şeklindeki sözleri yürekleri dağladı.

Bekar olan Şehit Muhammed Öztürk’ün evin tek oğlu olduğu ve üç kız kardeşinin olduğu öğrenildi. Şehit Muhammed Öztürk, Kırha köyünde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Pençe-Şimşek operasyonunda 1 şehit Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bir üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile yakın emniyet unsurları arasında çıkan temas neticesinde 1 askerin şehit olduğunu, bir askerin ise yaralandığını bildirdi.

MSB: 1 askerimiz şehit oldu Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü PKK’nın hain saldırısı sonucu bir askerimiz şehit oldu. Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin şehadet haberi ailesine verildi.

Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 askerimiz şehit oldu MSB:" Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır."