Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

21 Ağustos 2021 hava durumu raporu belli oldu, Meteoroloji son dakika uyarısı yaptı. Değerlendirmelere göre, bugün Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevreleri ile Samsun'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

TURUNCU KODLU UYARI

Yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-50 yer yer 100 kg/m2) olması bekleniyor. Meteoroloji, bu iller için turuncu kodlu uyarı yayınlayarak sel, su baskını ve dolu yağışları görülebileceğini belirtti.

SICAKLIKLARDA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Gün içerisinde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Az bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 37

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

Rize’de sağanak yağış, karayolu trafiğe kapandı Rize’de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle su basan güney çevre yolu trafiğe kapandı.