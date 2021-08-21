Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’in Urla ve Çeşme ilçelerinde illegal yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 122 göçmen yakalandı.

32 GÖÇMEN KURTARILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 19 Ağustos saat 07.20 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

2 GÖÇMEN KAÇAKÇISI YAKALANDI

Ekipler 19 Ağustos saat 13.24 sıralarında da Urla ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine yine harekete geçti. Yelkenli tekne içerisindeki 90 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından yakalandı. Karaya çıkartılan göçmenler sağlık kontrolü ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, göçmen kaçakçısı şüphelileri hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara'da 35 göçmen yakalandı Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 33'ü Afganistan, 2'si Pakistan uyruklu 35 göçmen yakalandı.

Erdoğan açıkladı: İşte Türkiye'deki Afgan göçmen sayısı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye 1,5 milyon Afgan göçmen geldiğine dair iddiaları yalanlayarak, "Şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıt dışı 300 bin Afgan göçmen söz konusudur. Bütün yapmakta olduğumuz önleyici programlar, düzensiz göçleri engellemek içindir" dedi.

Göçmen anlaşması iddiasına ABD'den açıklama geldi ABD Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında bir Afgan göçmen anlaşmasına olduğuna ilişkin iddianın temelsiz olduğunu açıkladı.