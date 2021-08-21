Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

HAVADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Adalar İtfaiyesi, yangına müdahale etmeye başladı. Orman Genel Müdürlüğü de yangın bölgesine bir uçak, 3 helikopter ve 5 arazöz sevk etti. Kartal ve Maltepe itfaiye ekipleri de adaya yönlendirildi.

ADA HALKI SEFERBER OLDU

Yangına, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürerken, bölgede yaşayan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Heybeliada'da orman yangınına insan zinciri ile müdahale

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, bugün saat 13.15’te Adalar ilçesi Heybeliada Kuleli Köşk mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktığını ve söz konusu bölgeye süratle güvenlik, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"3 itfaiye, 2 arazöz, 1 toma ile karadan, 3 yangın söndürme helikopteri ile havadan söndürme çalışmalarına devam edilmektedir. Balıkesir ve Bursa’dan sevk edilen 2 helikopter ile İzmir, Muğla ve Antalya’dan sevk edilen 4 yangın söndürme uçağı ve 2 adet itfaiye aracı adaya hareket halindedir.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır."