Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akademik yılın başlamasına kısa bir süre kala 15 farklı üniversitenin rektörü, Mutluluğun Sesi Radyo Başakşehir aracılığıyla öğrencilere çağrıda bulundu. Radyo Başakşehir’de üniversite tercihleri öncesinde yayınlanan “Tercih Meselesi” programına katılan rektörler, yüz yüze eğitime geçmek için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE EĞİTİME HAZIR

Hazırlıkların sağlık koşulları çerçevesinde eğitim için yapıldığını ifade eden rektörler, bunların boşa gitmemesi için hem öğrencilere hem de ailelerine aşı olmaları çağrısında bulundu.