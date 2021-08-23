Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Kabuğu yeşil, yenen kısımları beyaz ve iri çekirdekli bir meyvedir. Diyet menülerinin baş tacı avokadoyu hem beslenmenizde hem de cilt bakım rutininizde yer vermenizde fayda var. Avokado, diğer meyvelere kıyasla sağlıklı yağ açısından oldukça zengindir. İçindeki çok sayıda antioksidan sayesinde bağışıklık sistemini destekleyici özelliğe sahiptir. Öte yandan avokado içerikli bakım ürünlerinin de cilde kazandırdığı yüksek nem oranı sayesinde sivilce ve yara izlerini iyileştirme özelliğine kadar pek çok faydası bulunuyor.

¥ Eğer kuruluktan pul pul çatlamış bir cilde sahipseniz 20 farklı vitamin, mineral ve Omega 3 yağları ile besin değeri çok yüksek olan avokadonun nem verici özelliğiyle tanışma vaktiniz gelmiş demektir. Avokado özlü ürünler sizi istediğiniz yumuşacık cilde kavuşturacaktır.

¥ İçerdiği K vitamini sayesinde avokado cilt altındaki mikro kan dolaşımını destekleyerek ciltte biriken ödemin atılmasını sağlar. Bunun yanı sıra bu vitamin yara ve sivilce izlerinin de iyileşme sürecini hızlandırır.

¥ E, A ve D vitaminleri bakımından da oldukça zengin olan avokadolu bakım ürünleri hassas ve kızarmış cildinizi onarırken, daha genç bir cilde kavuşmanızı da sağlayacaktır.

Avokado üreticileri 11 milyon dolar kazandı Tropikal meyvelerden avokadonun Türkiye'de üretimi son beş yılda üç kat artarak 18 bin tona ulaştı.