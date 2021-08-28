Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yazın yüzmenin tehlikeli olduğu göletlere ve barajlara giren vatandaşlar boğularak hayatlarını kaybediyor. Bu vakalardan bir yenisi de Malatya'da yaiandı. Sıcak havadan bunalan 19 yaşındkai genç, arkadaşlarıyla birlikte gölete girdi. Talihsiz genç, girdiği sudan bir daha çıkamadı.

TÜM MÜDEHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'nde bulunan Orduzu Pınarbaşı Göletinde meydana gelen olayda, 19 yaşında olduğu ileri sürülen Ali Şahin, arkadaşları M.Ç., D.Ç ve İ.Ç. ile birlikte serinlemek için gölete girdi. Bir süre sonra Ali Şahin gözden kaybolurken, arkadaşları durumu polis sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi Su Altı Kurtarma ekipleri gölette tarama çalışması başlattı. Yaklaşık 30 dakika süren çalışmalar sonrasında Ali Şahin'e ulaşılırken, hazır bekleyen sağlık ekiplerince bir süre kalp mesajı yapılan genç, daha sonra Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz genç kurtarılamadı.

ARKADAŞLARI İFADE VERMEK ÜZERE KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Ali Şahin'in cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, beraberinde gölete giren arkadaşları M.Ç., D.Ç ve İ.Ç., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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