Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve rahatsızlığının artması sonucu yaklaşık 2 hafta önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen Şadi Böcek, akciğerine pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti.

Turizm sektöründe faaliyet gösteren, evli ve üç çocuk babası Böcek'in cenazesinin, yarın ikindi vakti Uncalı Mezarlığında defnedileceği açıklandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ağabeyinin vefatına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kendisi de daha önce Covid-19 nedeniyle zorlu bir tedavi süreci geçiren Böcek paylaşımında, "Beraber büyüdüğüm, canımdan öte ağabeyim Şadi Böcek'i Kovid nedeniyle kaybettik. Canım ağabeyime Allah'tan rahmet, ailemize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Muhittin Böcek: Ben ölüm döşeğindeyken koltuk sevdasına düştüler Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yaklaşık dört ay koronavirüs tedavisi gördürdükten sonra taburcu edilen CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kendisi hayatta kalma mücadelesi verirken partisi içinde koltuk sevdasına düşenlere tepki gösterdi.