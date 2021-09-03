Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kemerburgaz’dan Hasdal istikametine giden Ramazan P. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

50 METRE YÜKSEKTEN ŞARAMPOLE UÇTU

Bariyerlere çarpan araç, yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampole uçtu. Otomobil sürücüsü araçta sıkıştı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri sürücü Ramazan P.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından sürücünün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Florya'da feci kaza! Otomobil hurdaya döndü, yaralılar var Florya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası hurda yığınına dönen otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

TEM'de meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi TEM Otoyolu Sakarya geçişinde dün iki hafif ticari aracın çarpışmasıyla trafik kazası meydana gelmişti. Meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi.