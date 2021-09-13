Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirdiği başarılı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Hakkında 19 ayrı hırsızlık suçundan 39 yıl hapis cezası bulunan D.T. isimli şahsın tespit edilen adresine operasyon düzenlendi.
TUTUKLANDI
Düzenlenen operasyonda yakalanan şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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